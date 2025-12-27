HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

SON DAKİKA | İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonda İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı.

SON DAKİKA | İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı
Devrim Karadağ

Son dakika: İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, İBB'ye bağlı İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ı gözaltına aldı.

REMZİ ALBAYRAK KİMDİR?

1964 yılında Eski Yugoslavya’nın Sancak bölgesinde doğdu ve 1969 yılında Türkiye’ye göç etti. Şehit Kamil Balkan İlkokulu’nu, Oğuzhan Ortaokulu’nu, Kuleli Askeri Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nı bitirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birlik ve kurumlarında görev alarak 2010 yılında Albay rütbesiyle emekli oldu. Askerlik hayatı boyunca Bosna-Hersek’teki savaşta NATO (SFOR) karargahında, Almanya’nın Heidelberg şehrinde bulunan 7’nci American Ordusu (LANDCENT)’nda ve ABD San Antonio şehrinde bulunan Lackland Air Force Base’de yurtdışı görevleri icra etti.

SON DAKİKA | İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı 1

İstanbul Üniversitesi’nde Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Eğitimi, Beykent Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ile Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanlarında toplam üç yüksek lisans çalışması yaptı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi’nde İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora çalışmasına devam etti. 24.09.2019 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı olarak atanmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadıköy'de 800 milyon TL'lik yoğunluk!Kadıköy'de 800 milyon TL'lik yoğunluk!
Trump 'Noel hediyesi' demişti: ABD'nin Nijerya saldırısından görüntüler geldi!Trump 'Noel hediyesi' demişti: ABD'nin Nijerya saldırısından görüntüler geldi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı son dakika ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.