Böyle nikah görülmedi! Gelin ve damat at üstünde evlendi: 'Şahidi de at yapacaktık ama...'

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde daha önce yaşanmamış bir olay yaşandı. Esenyurt’ta belediyeye ait at binicilik tesisinde tanışan genç çift, hayatlarını birleştirme kararını sıra dışı bir nikah töreniyle gerçekleştirdi. At sevgisiyle başlayan muhabbetlerini evliliğe taşıyan genç çift, nikahı at üzerinde kıyarak unutulmaz bir an yaşadı.

Esenyurt’ta Behçet Demir ve Dilara Eren çifti sıra dışı bir organizasyon ile nikah kıyarak dünya evine girdi. Esenyurt’ta bir süre önce belediyeye ait at binicilik tesisinde tanışan Behçet Demir ve Dilara Eren, aldıkları evlilik kararının ardından klasik bir nikah töreni yerine ortak tutkularını yansıtan bir tören yapmak istedi.

Gelinlik ve Damatlıkla ata binen çift, çevredekilerin şaşkın bakışlarıyla dünya evine girdi.

"ASLINDA ŞAHİDİ DE AT YAPACAKTIK AMA KABUL ETMEDİLER"

Damat Behçet Demir, "İlk defa evleniyorum. Benim normal evlenmem uygun olmazdı. Atın üzerinde evlenmem şarttı. Eşim de çok iyi at biner. O yüzden böyle bir şey uygun gördük. Sağ olsun eşim de bunu uygun gördü. Aslında nikah şahidini de at yapacaktık ama bunu kabul etmediler maalesef. O yüzden nikah şahidimiz insanlar oldu. Atlarla beraber güzel bir nikah kıyacağız" dedi.

"BURADA TANIŞTIK O YÜZDEN ANLAMLI OLACAĞINI DÜŞÜNDÜK"

Eşiyle binicilik tesislerinde tanıştıklarını ifade eden Dilara Eren ise, "Biz burada tanıştık. O yüzden anlamlı bir şey olacağını düşündük. Burada nikah kıymaya karar verdik" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Esenyurt nikah
