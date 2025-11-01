HABER

Gaziantep 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep, 1 Kasım 2025 Cumartesi günü güneşli ve açık bir hava ile karşılanacak. Gündüz sıcaklık 23°C, akşam ise 17°C olacak. Kuzeybatı yönünden hafif rüzgar bekleniyor. Nem oranı %40 civarında tahmin ediliyor. 2 Kasım Pazar günü sıcaklıkların 27°C'ye yükselebileceği belirtiliyor. Bu dönemde mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak güneş koruyucu ve bol su tüketimi önerilmektedir. İşte detaylar...

Gaziantep'te, 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava açık ve güneşli gözlemlenecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 17°C seviyelerine düşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %40 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde süreceği öngörülüyor. 2 Kasım Pazar günü, sıcaklıkların 27°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Hava durumu yine açık ve güneşli olacak. 3 Kasım Pazartesi günü de hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu kullanmaları önemlidir. Ayrıca bol su tüketmek de faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava hissedilecektir. Hafif bir üst giysi bulundurmak yararlı olacaktır. Rüzgar hafif esecek. Açık alanlarda dikkatli olunması öneriliyor. Gerekirse korunaklı alanlara geçmekte fayda var.

hava durumu Gaziantep
