Gaziantep 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 35°C civarında seyredecek. Hafif yağmur bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 32°C'ye düşecek. Hafif yağış devam edecek. Rüzgar batıdan saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı %42 civarında olacak.

3 Ağustos Pazar günü Gaziantep'te hava durumu açık ve sıcak kalacak. Sıcaklık 35°C olacak. 4 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 36°C'ye yükselecek. 5 Ağustos Salı günü ise 37°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 22°C ile 29°C arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde açık alanlarda uzun süre kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketimi, vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, güneş ışınlarının etkisini azaltabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak, cilt sağlığını korumaya destek olur. Ayrıca sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği hatırlatılmaktadır.