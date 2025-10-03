Gaziantep 03 Ekim Cuma hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 3 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 16°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 18 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %35, akşam ise %43 civarında olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun.

Hafta sonu da hava koşulları benzer şekilde açık ve güneşli olacak. Cumartesi günü sıcaklık 29°C seviyelerine yükselecek. Pazar günü sıcaklık 30°C olarak tahmin ediliyor. Cumartesi günü rüzgar güneybatı yönünden saatte 18 km hızla esecek. Pazar günü rüzgar güneydoğu yönünden saatte 14 km olacak. Nem oranları gündüz %20 ile %25 arasında değişecek. Bu sıcak hava açık hava etkinlikleri için uygun.

Pazartesi günü hava sıcaklığı 27°C olacak. Salı günü ise sıcaklık 26°C olarak tahmin ediliyor. Pazartesi günü rüzgar batı yönünden saatte 7 km hızla esecek. Salı günü rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 6 km olacak. Nem oranları Pazartesi günü %27, Salı günü ise %18 civarında bulunacak. Bu koşullar hafta başında açık hava etkinlikleri için uygun.

Bu dönemde hava koşulları genellikle sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin güneş koruyucu ürünler kullanmaları önerilir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabileceği için hafif bir ceket veya hırka bulundurmak iyi bir fikir. Rüzgar hızları genellikle düşük olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.