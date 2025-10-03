HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep 03 Ekim Cuma hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 03 Ekim Cuma hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Gaziantep 03 Ekim Cuma hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 3 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 16°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 18 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %35, akşam ise %43 civarında olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun.

Hafta sonu da hava koşulları benzer şekilde açık ve güneşli olacak. Cumartesi günü sıcaklık 29°C seviyelerine yükselecek. Pazar günü sıcaklık 30°C olarak tahmin ediliyor. Cumartesi günü rüzgar güneybatı yönünden saatte 18 km hızla esecek. Pazar günü rüzgar güneydoğu yönünden saatte 14 km olacak. Nem oranları gündüz %20 ile %25 arasında değişecek. Bu sıcak hava açık hava etkinlikleri için uygun.

Pazartesi günü hava sıcaklığı 27°C olacak. Salı günü ise sıcaklık 26°C olarak tahmin ediliyor. Pazartesi günü rüzgar batı yönünden saatte 7 km hızla esecek. Salı günü rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 6 km olacak. Nem oranları Pazartesi günü %27, Salı günü ise %18 civarında bulunacak. Bu koşullar hafta başında açık hava etkinlikleri için uygun.

Bu dönemde hava koşulları genellikle sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin güneş koruyucu ürünler kullanmaları önerilir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabileceği için hafif bir ceket veya hırka bulundurmak iyi bir fikir. Rüzgar hızları genellikle düşük olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cezaevindeki mektupları ortaya çıktıCezaevindeki mektupları ortaya çıktı
Tarihi çınarlara 5 bin kitap asıldı, Kocaeli’de kitaplar yine ağaçlarda açtı! Guinness rekoru için girişim başladıTarihi çınarlara 5 bin kitap asıldı, Kocaeli’de kitaplar yine ağaçlarda açtı! Guinness rekoru için girişim başladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.