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Gaziantep 03 Haziran Salı hava durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep 03 Haziran Salı hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 32°C, gece ise 19°C civarında olacak.

Gaziantep 03 Haziran Salı hava durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Gaziantep'te 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, gündüz 31°C, gece ise 19°C civarında olacak. Hava güneşli ve parçalı bulutlu olarak bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. 4 Haziran Çarşamba günü 32°C, 5 Haziran Perşembe günü 35°C, 6 Haziran Cuma günü 36°C ve 7 Haziran Cumartesi günü 37°C'ye ulaşması öngörülüyor.

Sıcak havalarda, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Yüksek sıcaklıklar vücut ısısını artırabilir. Bu durum baş dönmesi, halsizlik ve bayılma gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir.

Yüksek sıcaklıklar su kaybını artırır. Bu nedenle, gün boyunca yeterli miktarda su içmek ve vücudu nemli tutmak önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücudun serin tutulmasına yardımcı olur. Ayrıca, şapka ve güneş gözlüğü kullanımı da zararlı güneş ışınlarından korur.

Sıcak havalarda yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler daha hassas olabilir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunması gerekmektedir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri sağlanmalıdır.

Yüksek sıcaklıklar, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu durum solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturur. Hava kalitesinin düşük olduğu dönemlerde, astım veya benzeri rahatsızlıkları olanların dışarıda bulunmamaları önerilir. Maske kullanmak da faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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