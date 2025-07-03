Gaziantep 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 30°C civarında olacak. En düşük sıcaklık ise 19°C bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 11 km hızla esecek. Nem oranı %9 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde bu hava koşullarının devam edeceği öngörülüyor. 4 Temmuz Cuma günü hava açık olacak. Sıcaklık 27°C ile 16°C arasında değişecek. 5 Temmuz Cumartesi günü de hava açık. Sıcaklık 31°C ile 17°C arasında tahmin ediliyor. 6 Temmuz Pazar günü hava açık kalacak. Sıcaklık 35°C ile 20°C arasında değişecek. 7 Temmuz Pazartesi günü de hava açık olacak. Sıcaklık 36°C ile 24°C arasında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmanın önüne geçebilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.