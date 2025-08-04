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Gaziantep 04 Ağustos Pazartesi hava durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?

04 Ağustos 2025 Pazartesi günü, Gaziantep ilinde hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Gaziantep 04 Ağustos Pazartesi hava durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Gaziantep'te 4 Ağustos Pazartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 23°C civarında seyredecek. Salı günü sıcaklıkların 39°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. Çarşamba günü ise sıcaklık 40°C olacak. Perşembe günü hava sıcaklığının 39°C civarında olması düşünülüyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişiler için sağlık riskleri oluşturabilir. Sıcak hava koşullarına karşı bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Serinletici cihazlar kullanmak da faydalıdır. Tarım alanlarında sulama sistemlerini etkin şekilde kullanmak gerekebilir. Su tasarrufu yöntemlerini uygulamak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, bireylerin ve tarım sektörünün gerekli önlemleri alması önemlidir. Olumsuz etkileri en aza indirmek için tedbir almak gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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