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Gaziantep 06 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava sıcak ve güneşli olacak.

Gaziantep 06 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Gaziantep'te 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 40°C’ye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 25°C civarında seyredecek. Nem oranı düşük olacak. Yaklaşık %18 seviyelerinde ölçülecek. Rüzgar, kuzeybatı yönünden saatte 6.96 km hızında esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 7 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 39°C olacak. 8 Ağustos Cuma günü de yaklaşık 40°C civarında seyredecek. 9 ve 10 Ağustos Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklıkların 43°C’ye kadar yükselebileceği öngörülüyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişiler için sağlık riski oluşturabilir. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Serinletici cihazlar kullanmak da önemlidir. Tarım alanlarında, sulama sistemlerini etkin kullanarak su tasarrufu yöntemleri uygulanmalıdır.

Yüksek sıcaklıklar, su kaynaklarının azalmasına neden olabilir. Tarım ürünleri üzerindeki olumsuz etkiler de dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, su kaynaklarını verimli kullanmak önemlidir. Tarım alanlarında gerekli önlemleri almak da büyük önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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