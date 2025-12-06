HABER

Gaziantep 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te hava durumu 6 Aralık 2025'te yer yer sağanak yağmurlu olacak. En yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık ise 8°C olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı 13.9 km/saat olarak öngörülürken, nem oranı %70 seviyelerinde kalacak. Önümüzdeki günlerde bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Bu dönemde serin havaya karşı hazırlıklı olmak, su geçirmez giysiler kullanmak ve trafikte dikkatli olmak önemlidir.

Doğukan Akbayır

Gaziantep'te 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu yer yer sağanak yağmurlu olacak. En yüksek sıcaklık 15°C olarak tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık ise 8°C civarında seyredecek. Nem oranı %70 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 13.9 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:29, gün batımı saati 17:13 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak bulutlu ve yağışlı geçecek. 7 Aralık Pazar günü hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 7°C arasında değişecek. 8 Aralık Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 8°C arasında seyredecek. 9 Aralık Salı günü bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 5°C arasında olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler giymek de faydalı olacaktır. Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olmak gerekmektedir. Evde kalınan zamanlarda nem oranı yüksek olabilir. Havalandırma yapılması gereken bir durumdur. Böylece iç mekanlarda nem birikmesini önleyebilirsiniz.

