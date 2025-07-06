Gaziantep 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 6 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 34°C, en düşük sıcaklık ise 22°C olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 6,63 km hızla esecek. Nem oranı ise %13 civarında bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. 7 Temmuz Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 37°C, 8 Temmuz Salı günü 38°C, 9 Temmuz Çarşamba günü 39°C ve 10 Temmuz Perşembe günü 41°C seviyelerine ulaşması tahmin ediliyor. Bu süreçte hava açık ve güneşli olacak.

Yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve ikindi saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için risk oluşturabilir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği bu saatlerde, cilt koruması için uygun kıyafetler giymek ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını engelleyecektir. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanların, bu sıcak saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmaları veya mümkünse gölgede kalmaları önerilir. Sıcak çarpması riskine karşı, aşırı sıcak ortamlarda uzun süre kalmaktan ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Evlerde perdeleri kapalı tutarak ve fan veya klima kullanarak iç mekanlar serin tutulabilir. Sıcak havalarda orman yangınları riski de artmaktadır. Bu nedenle, ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılmalıdır.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. Bu dönemde vatandaşların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları ve aşırı sıcaklardan kaçınmaları önemlidir.