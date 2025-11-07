HABER

Gaziantep 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 7 Kasım 2025 Cuma günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23-24°C, akşam ise 14-16°C olacak. 8 ve 9 Kasım tarihlerinde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Yürüyüş ve açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerindeki serinliğe dikkat etmeli, hava durumunu takip etmelisiniz. Bu sayede olası sürprizlere karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

Hazar Gönüllü

Gaziantep'te 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Hava mevsim normallerine uygun seyredecek. Gündüz sıcaklıklarının 23-24°C civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 14-16°C'ye düşecek. Nem oranı %28-36 arasında değişecek. Rüzgar hızı 10-15 km/saat civarında olacak.

8 Kasım Cumartesi ve 9 Kasım Pazar günleri benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 22-23°C olacaktır. Gece sıcaklıkları ise 13-14°C civarında olacak. Bu tarihlerde yağış beklenmiyor. Hava genellikle açık kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Yürüyüş yapmak veya dışarıda vakit geçirmek için ideal bir dönemdesiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerindeki serinliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Sabah saatlerinde pus ve hafif rüzgâr oluşabilir. Bu durum sağlığınız açısından önem taşır.

Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmekte fayda var. Planlarınızı buna göre yapmanız, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

