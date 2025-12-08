Gaziantep 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu hafif çiseleyen yağmurlar ile geçecektir. Sıcaklık 9.2°C ile 13.2°C arasında değişkenlik gösterecektir. Nem oranı %88 civarında olacaktır. Bu da hava koşullarının serin hissettirmesine yol açacaktır. Rüzgar saatte 12.9 km hızla esecektir.

9 Aralık Salı günü yer yer sağanak yağmurlar beklenmektedir. Sıcaklık 6°C ile 16°C arasında değişecektir. 10 Aralık Çarşamba günü ise bulutlu ve güneşli bir hava öngörülmektedir. Sıcaklıklar yine 6°C ile 16°C arasında seyredecektir.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecektir. Kalın ve sıcak giysiler tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde şemsiye ya da su geçirmez giysiler kullanmak önemlidir. Islanmaktan korunmak için bu önlemler faydalıdır. Nem oranının yüksek olması ani hava değişikliklerine sebep olabilir. Bu nedenle, planlarınızı buna göre ayarlamakta yarar vardır.