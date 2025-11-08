HABER

Gaziantep 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 8 ve 9 Kasım tarihlerinde hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklık 24°C, akşam saatlerinde ise 18°C civarında seyredecek. 10 Kasım'da hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23°C, akşam sıcaklıkları ise 20°C dolaylarında olacak. Havanın ılıklığını değerlendirmek için hafif giysiler tercih edin. Güneş koruyucu kullanmak ve su tüketimini artırmak sağlığınızı koruyacaktır. Şemsiye bulundurmak da faydalı.

Devrim Karadağ

Gaziantep'te 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında bekleniyor. Akşam sıcaklıkları ise 18°C seviyelerinde olacak. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Nem oranı %39 ile %41 arasında değişecek.

9 Kasım Pazar günü de hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 18°C civarına düşecek. 10 Kasım Pazartesi günü hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 23°C, akşam sıcaklıklarının ise 20°C civarında olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava genellikle açık ve ılık olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farklarına dikkat etmek gerekiyor. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı. Hafif bir ceket veya hırka bulundurmak önerilir. Güneşli havanın tadını çıkarırken, öğle saatlerinde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemli. Bol su içmek de sağlığı korur.

Özellikle 10 Kasım Pazartesi günü beklenen hafif yağmurlar için yanınıza şemsiye almanız iyi olur. Ani yağışlardan korunabilirsiniz. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir dönemdesiniz. Genel olarak ılık ve açık hava koşulları bu günler için ideal.

