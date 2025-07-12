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Gaziantep 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te, 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıkları 25°C ile 42°C arasında değişecek.

Gaziantep 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Gaziantep'te, 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıkları 25°C ile 42°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. 13 Temmuz Pazar günü sıcaklık 26°C ile 41°C, 14 Temmuz Pazartesi günü 26°C ile 40°C ve 15 Temmuz Salı günü 25°C ile 37°C arasında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda vücut, aşırı terleme yoluyla su ve mineral kaybeder. Bu da dehidrasyona yol açabilir. Güneşe maruz kalmak, cilt yanıklarına neden olur ve uzun vadede cilt kanseri riskini artırır.

Sıcak günlerde dışarı çıkarken koruyucu giysiler giymek önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de gereklidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Bu sıcak havalarda, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için risk daha yüksektir. Bu grupların daha dikkatli olması ve gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırır. Bu durum elektrik kesintilerine yol açabilir. Enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak ve klima kullanımını sınırlamak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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