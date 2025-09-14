Gaziantep 14 Eylül Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 32°C civarında, akşam ise 28°C olması bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 13 km hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı ise %15 civarında.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 15 Eylül Pazartesi günü hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 32°C, gece 21°C civarında olacak. 16 Eylül Salı günü de hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 32°C, gece 19°C olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanımı cilt sağlığını korur. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir. Spor yaparken veya fiziksel aktivitelerde bulunurken sabah veya akşam serin saatler tercih edilmelidir.

Sıcak hava koşullarında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler daha dikkatli olmalıdır. Bu grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenme riski yüksektir. Evde kalmaları ya da serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir. Aşırı sıcak saatlerde ağır yemeklerden kaçınılmalı, hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir.

Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planları buna göre yapmak olası olumsuzlukları önlemeye yardımcı olur.