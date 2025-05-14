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Gaziantep 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep 14 Mayıs Çarşamba hava durumu tahminleri açıklandı. Gaziantep'te hava durumu yer yer orta kuvvetli yağmurlu olacak.

Gaziantep 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gaziantep'te 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, yer yer orta kuvvetli yağmurların beklendiği bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 25,5°C civarına ulaşması beklenmektedir. Gece ise sıcaklık 13,8°C seviyelerinde seyredecektir. Yağışların, özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yoğunlaşması muhtemeldir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmektedir. 15 Mayıs Perşembe günü ara ara şiddetli yağmurların etkili olması bekleniyor. 16 Mayıs Cuma günü ise bölgesel düzensiz yağmurlar görülebilir. 17 Mayıs Cumartesi günü bu yağmurların devam etmesi öngörülmektedir. Hava sıcaklıkları gündüzleri 26-28°C, geceleri ise 12-15°C arasında değişecektir.

Yağışların etkili olduğu günlerde, özellikle trafikte olanların dikkatli olmaları önemlidir. Yağmurlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu, sürüş güvenliğini tehlikeye atabilir. Araçların lastiklerinin ve fren sistemlerinin iyi durumda olması gerekmektedir. Sürücülerin hız limitlerine uyması ve takip mesafelerini artırmaları önemlidir. Ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olunmalı ve su birikintilerinden uzak durulmalıdır.

Evde kalanlar için, yağmurlu günlerde pencere ve kapıların su geçirmez olduğundan emin olunmalıdır. Su sızmalarına karşı önlemler alınmalıdır. Bahçe veya balkonlarda su birikintileri oluşmaması için drenaj sistemlerinin düzgün çalıştığı kontrol edilmelidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabı ve uygun yağmurluk giymek, ıslanmaktan korunmaya yardımcı olacaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmayı sağlar. Bu şekilde, hem kişisel güvenliğimiz hem de çevremizdekilerin güvenliği için gerekli önlemleri zamanında alabiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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