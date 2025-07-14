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Gaziantep 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep, 14 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde oldukça sıcak bir gün yaşayacak.

Gaziantep 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gaziantep, 14 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde oldukça sıcak bir gün yaşayacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, bölgenin Temmuz ayı ortalama sıcaklıklarının üzerinde. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorlu koşullar yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 15 Temmuz Salı günü sıcaklıkların 38°C civarında olması bekleniyor. 16 Temmuz Çarşamba günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu yağışlar, sıcaklıkların 37°C civarına düşmesine neden olabilir. 17 Temmuz Perşembe günü ise hava sıcaklığının yine 37°C civarında olması bekleniyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için sağlık açısından riskler oluşturabilir. Sıcak havalarda vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşır. Bu durum, sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak önemlidir. Ayrıca, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de gereklidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.

16 Temmuz Çarşamba günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar ani su baskınlarına neden olabilir. Bu nedenle, özellikle su birikintilerinin oluşabileceği bölgelerde dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Evlerde, yağmur suyu tahliye sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalı ve su baskınlarına karşı önlemler alınmalıdır.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecek. 16 Temmuz'da yağışlar bekleniyor. Bu dönemde sağlık ve güvenlik açısından gerekli önlemleri almak önemlidir. Olası olumsuz etkileri en aza indirmek için dikkatli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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