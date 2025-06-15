Gaziantep 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te, 15 Haziran 2025 Pazar günü gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35°C civarında, gece ise 21°C civarında bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 16 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 33°C, 17 Haziran Salı günü 33°C ve 18 Haziran Çarşamba günü 35°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Yüksek sıcaklıklarda güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu nedenle ultraviyole (UV) endeksi de yüksek seviyelerde olacak. Cilt kanseri riskinin artabileceğinden, güneşe çıkarken koruyucu önlemler almak önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına yol açabilir. Dehidrasyonu önlemek için gün boyunca bol su içmek faydalı olacaktır. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da sağlığınız için önemlidir. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak akıllıca olacaktır. Güneş ışınlarının daha az etkili olduğu saatleri tercih etmek önemlidir. Güneşe çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak cilt koruması açısından gereklidir.

Yüksek sıcaklıklar hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak ve kapalı alanlarda kalmak daha sağlıklı bir seçenek olacaktır.