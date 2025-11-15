HABER

Gaziantep 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep’te 15 Kasım 2025 günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Şehitkamil'de güneşli bir gün beklenirken, Nizip'te hafif sağanak yağmurlar öngörülüyor. Düşük sıcaklık 7,1°C, yüksek sıcaklık ise 17,2°C olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava genel olarak açık kalacak. Yağmurlu günlerde dikkatli olmak, uygun kıyafetler giymek ve güncel hava durumu raporlarını takip etmek sağlığınız için önem taşıyor.

Cansu Akalp

Gaziantep'te 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. Bazı bölgelerde hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise açık ve güneşli bir gün öngörülüyor. Şehitkamil ilçesinde hava açık ve güneşli olacak. En düşük sıcaklık 7,1°C, en yüksek sıcaklık 12,9°C olarak tahmin ediliyor. Nizip ilçesinde hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Burada en düşük sıcaklık 11,2°C, en yüksek sıcaklık 17,2°C olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 16 Kasım Pazar günü bazı bölgelerde hafif çiseleyen yağmurlar görülebilir. Diğer bölgelerde hava açık ve güneşli kalacak. 17 Kasım Pazartesi günü genel olarak güneşli bir hava hakim olacak. 18 Kasım Salı günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle yağmurlu günlerde su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Kaygan zeminlere karşı dikkatli olmak gerekir. Açık ve güneşli günlerde uygun kıyafetler giymek sağlığınız açısından önemlidir. Bol su içmek de faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek en iyisidir. Gerektiğinde hazırlıklı olmak önemlidir.

