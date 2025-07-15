Gaziantep 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te, 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli koşullarla karakterize edilecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C'ye çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 24°C civarına düşecek. Nem oranı yaklaşık %30 seviyelerinde olacak. Rüzgarın hızı 17 km/saat civarında esmesi öngörülüyor. Yağış ihtimali %10 civarında. Gün boyunca yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 16 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 37°C, 17 Temmuz Perşembe günü ise 36°C olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir.

Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında dışarıda bulunmak, güneşin dik açısıyla gelmesi nedeniyle ciltte olumsuz etkilere yol açabilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir.

Yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına yol açabilir. Bu durum dehidrasyona neden olabilir. Gün boyunca bol su içmek ve su kaybını telafi etmek önemlidir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Hava kalitesinin de düşebileceği unutulmamalıdır. Kirli hava, solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabilir. Solunum yolu hastalığı olanların ve hassas bünyelerin, hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaları veya koruyucu önlemler almaları faydalı olacaktır.