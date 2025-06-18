Gaziantep 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu bol güneş ışığı ile birlikte sıcaklıkların 33°C civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33°C'ye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 19°C civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık ise 36°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğudan 11 km/saat hızla esecek. Nem oranı %5 civarında olacak. UV endeksi 12 (çok sağlıksız) olarak değerlendiriliyor. Bu koşullar altında, güneş ışınlarından korunmak ve bol su tüketmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 19 Haziran Perşembe günü sıcaklık 33°C, 20 Haziran Cuma günü ise 34°C civarında olacak. Bu dönemde hava koşullarının sıcak ve güneşli olması bekleniyor.

Sıcak hava, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Gün ortasında doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve düzenli olarak su içmek de önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak saatlerde dışarıda bulunmamaları önerilir. Serin ortamlarda kalmaları tavsiye edilmektedir.