HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, bulutlu ve güneşli geçecektir.

Gaziantep 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gaziantep'te 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, bulutlu ve güneşli geçecektir. Sıcaklık 32°C'ye kadar yükselebilir. Geceleri ise sıcaklık 16°C'ye kadar düşecektir.

Pazartesi günü hava sıcaklıkları 31°C'ye çıkacak. Gecede sıcaklık 15°C'ye düşecek. Bu gün için puslu ve güneşli hava öngörülüyor. Salı günü, sıcaklıkların 31°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Geceleri ise sıcaklık 17°C'ye kadar düşecek. Bu günde de puslu ve güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde Gaziantep'te hava sıcaklıkları yüksek olacak. Nem oranı ise düşük kalacak. Bu nedenle, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için önlemler almak gerekebilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlar. Ancak, yüksek sıcaklıklar nedeniyle günün en sıcak saatlerinde aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılması önerilmektedir. Serin ortamlarda vakit geçirmek akıllıca olacaktır. Ayrıca, hava sıcaklıklarının ani değişimlere neden olabileceği unutulmamalıdır. Gerekirse uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak akıllıca olur.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcak havalara karşı dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağanak sonrası kavurucu sıcaklar kapıda!Sağanak sonrası kavurucu sıcaklar kapıda!
Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Düğün konvoyundaki 3 araç men edildi, sürücülere ceza kesildiBakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Düğün konvoyundaki 3 araç men edildi, sürücülere ceza kesildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gram altın 4 bin TL altına düşmüştü! Uzman isim tarih verdi

Gram altın 4 bin TL altına düşmüştü! Uzman isim tarih verdi

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin Avrupa hayali suya düştü! Gittikleri an tutuklanacaklar

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin Avrupa hayali suya düştü! Gittikleri an tutuklanacaklar

Yüksek fiyattan kaçıp oraya yöneliyorlar! Harekete geçtiler

Yüksek fiyattan kaçıp oraya yöneliyorlar! Harekete geçtiler

Yer Diyarbakır! Dünya mirası olarak tescillenmişti: 2 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Yer Diyarbakır! Dünya mirası olarak tescillenmişti: 2 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Putin'in İstanbul kararıyla ilgili yeni detay! '3 yıldır sarayından neredeyse hiç çıkmadı'

Putin'in İstanbul kararıyla ilgili yeni detay! '3 yıldır sarayından neredeyse hiç çıkmadı'

İstanbul'a yaz sıcakları geliyor

İstanbul'a yaz sıcakları geliyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.