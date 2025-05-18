Gaziantep 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, bulutlu ve güneşli geçecektir. Sıcaklık 32°C'ye kadar yükselebilir. Geceleri ise sıcaklık 16°C'ye kadar düşecektir.

Pazartesi günü hava sıcaklıkları 31°C'ye çıkacak. Gecede sıcaklık 15°C'ye düşecek. Bu gün için puslu ve güneşli hava öngörülüyor. Salı günü, sıcaklıkların 31°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Geceleri ise sıcaklık 17°C'ye kadar düşecek. Bu günde de puslu ve güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde Gaziantep'te hava sıcaklıkları yüksek olacak. Nem oranı ise düşük kalacak. Bu nedenle, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için önlemler almak gerekebilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlar. Ancak, yüksek sıcaklıklar nedeniyle günün en sıcak saatlerinde aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılması önerilmektedir. Serin ortamlarda vakit geçirmek akıllıca olacaktır. Ayrıca, hava sıcaklıklarının ani değişimlere neden olabileceği unutulmamalıdır. Gerekirse uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak akıllıca olur.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcak havalara karşı dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.