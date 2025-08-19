HABER

Gaziantep 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Sedef Karatay

Gaziantep'te 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. 20 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 36°C, 21 Ağustos Perşembe günü 37°C ve 22 Ağustos Cuma günü 40°C civarında seyredecek.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Güneşin dik geldiği saatlerde evde kalmak faydalı olacaktır. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak iyi bir seçimdir. Bol su tüketimi, vücudun su dengesini korur. Bu da sıcak çarpması riskini azaltır. Hafif ve açık renkli kıyafetler giymek serin kalmaya yardımcı olur. Dışarı çıkarken şapka veya güneş gözlüğü kullanmak koruma sağlar. Sıcak havalarda hassas grupların, özellikle yaşlılar ve çocuklar, dikkatli olması önemlidir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde hava durumunu düzenli olarak takip etmek gereklidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak için faydalıdır. Aşırı sıcakların enerji tüketimini artırabileceğini unutmamak gerekir. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla klima ve fan kullanımını sınırlamak, bütçenize ve çevreye katkı sağlar.

