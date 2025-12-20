Zelenskiy: "Ukrayna’nın kontrolünde olmayan bölgelerde seçim düzenlenmeyecek"

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna’ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Montenegro ve Zelenskiy görüşmelerinde ilk önce Rusya-Ukrayna Savaşı’nda hayatını kaybeden Ukraynalıları anmak için başkent Kiev’deki Anma Duvarı’nı ziyaret etti. Liderler, burada düzenlenen resmi törende duvara çelenk bıraktıktan sonra ikili görüşme gerçekleştirdi. Bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin başlıklara ve iki ülke arasındaki ticari konulara değinen liderler, Ukrayna-Portekiz arasında insansız deniz aracı (İDA) üretiminde iş birliğine ilişkin bir belge imzaladı. Zelenskiy, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada gelişmelere ilişkin, "Bu, şu anda savunma çabalarımızın en umut vadeden alanlarından biridir. Sonuç almak önemlidir. Amerikan silahlarını satın almamızı sağlayan "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) girişimine katkılarından dolayı Portekiz'e minnettarım. Portekiz ayrıca, Ukrayna için önümüzdeki yıllar için 90 milyar avroluk somut bir mali güvenlik garantisi sağlayan ortak Avrupa kararını da destekledi" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA’DA BİR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ PUTİN’E KALMADI"

Ukraynalı lider açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da bir seçim gerçekleştirilmesine yönelik çağrısına değinerek, "Ukrayna’da bir seçimin ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceği Putin’e kalmadı. Bu seçimler Ukrayna halkı içindir. Kendisi sonuçlar da dahil olmak üzere hiçbir şeyi etkileyemez. Ukrayna halkı ülkelerinde ve bizim kontrolümüz altındaki bölgelerde oy kullanacak. Burada adil ve şeffaf seçimlerden emin olabiliriz. Yurt dışında oy kullanılması konusu da söz konusu. Ancak Ukrayna’nın kontrolünde olmayan bölgelerde seçim düzenlenmeyecek çünkü seçimlerin nasıl gerçekleşeceği aşikar, Rusya'nın her zaman yaptığı gibi" dedi.

"ABD BİZE NASIL EDEBİLECEĞİNİ BİLİYOR"

Zelenskiy, seçimlerde güvenlik önlemleri sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, "Seçimler, güvenlik ve yasama olmak üzere iki unsura bağlıdır. Güvenlik konusunda bir şey yapılmalı, bu en önemli durum. Ülkemizi savunan ordumuzun oy kullanması çok önemli. Her vatandaşın oy kullanma hakkı mutlaktır. ABD’li ortaklarımızla konuştuk ve bu konuyu gündeme getirdiler. Bundan bahsediyor olmaları, güvenli bir seçim konusunda bize nasıl yardım edebileceklerini bildikleri anlamına geliyor. Bu bir ateşkes olabilir, savaş sonlandırılabilir ya da sadece seçim süresince geçerli bir ateşkes de uygulanabilir" açıklamasını yaptı.

"ANLAŞMALAR SADECE İMZA ATMAKTAN İBARET DEĞİL"

Ukrayna Devlet Başkanı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Putin’in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev’in katılımıyla ABD’de gerçekleştirilecek olan görüşme öncesinde taraflar arasındaki muhtemel bir barış anlaşmasının kapsamına ilişkin açıklamada bulundu. Zelenskiy, "Barış, savaştan iyidir ancak bu herhangi bir fiyata değil çünkü biz halihazırda çok büyük bir bedel ödedik. Bizim için, Putin’in başka bir arzusu veya ‘başka bir Putin’ tarafından bozulamayacak, adil ve güçlü bir anlaşma önemlidir. Bu yüzden bana göre anlaşmalar sadece imza atmaktan ibaret değildir. Rusların bir saldırganlıkla yeniden başka bir savaş başlatması durumunda neler yaşanacağına ilişkin detayları bilmemiz gerekiyor. Amerikalıların ve Avrupalıların, ortaklarımızın nasıl tepki göstereceğini bilmeliyiz. Ukrayna nasıl bir caydırıcı pakete sahip olacak, ordumuz nasıl donatılacak, ne kadar güçlü olacak, nasıl bir rezerve sahip olacağız, neye güvenebiliriz ve saldırgana eş zamanlı olarak hangi yaptırım paketleri uygulanacak, bilmeliyiz. Anlaşma Ukrayna için adil ve etkili olmak zorunda" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır