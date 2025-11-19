HABER

Gaziantep 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 19 Kasım’dan itibaren hava durumu açık ve güneşli olacak. 20 Kasım'da parçalı bulutlu, 21 Kasım'da puslu güneşli, 22 Kasım'da ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20°C’den 23°C’ye çıkacak. Gece sıcaklık ise 6°C ile 8°C arasında değişecek. Nem oranı %81 seviyesinde kalacakken, rüzgar hızı 8.4 km/saat olacak. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir dönem sizleri bekliyor.

Cansu Akalp

Gaziantep'te 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 20°C civarlarında, gece ise 6°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %81, rüzgar hızı ise 8.4 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:11, gün batımı saati 17:16'dır.

20 Kasım Perşembe günü hava koşullarının parçalı bulutlu ve güneşli olması öngörülüyor. Sıcaklık gündüz 21°C, gece ise 8°C civarında olacak. Nem oranı yine %81, rüzgar hızı 8.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:11, gün batımı saati 17:16'dır.

21 Kasım Cuma günü hava koşullarının puslu güneşli olacağı öngörülüyor. Sıcaklık gündüz 22°C, gece ise 7°C olarak bekleniyor. Nem oranı %81, rüzgar hızı 8.4 km/saat olacağı tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:11, gün batımı saati 17:16'dır.

22 Kasım Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 23°C, gece ise 7°C civarında gerçekleşecektir. Nem oranı %81, rüzgar hızı 8.4 km/saat bekleniyor. Gün doğumu saati 07:11, gün batımı saati 17:16'dır.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Gün içinde güneş ışığından faydalanmak isteyenler, güneş koruyucu ürünler kullanmalıdır. Ayrıca rüzgar hafif seviyelerde olacak. Açık hava etkinlikleri sırasında rüzgarın etkisi minimum olacaktır. Planladığınız açık hava aktivitelerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

