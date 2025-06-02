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Gaziantep 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep 2 Haziran Pazartesi hava durumu gündüz saatlerinde 28°C, gece ise 14°C civarında olacak.

Gaziantep 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gaziantep'te 2 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu, gündüz saatlerinde 28°C, gece ise 14°C civarında olacak. Yağmurlu bir gün bekleniyor. Bu tarihten sonraki günlerde hava koşulları değişecek. 3 Haziran Salı günü yağmurlu bir hava hakim olacak. 4 ve 5 Haziran Çarşamba ve Perşembe günleri ise açık hava koşulları olacak.

Haziran ayı boyunca Gaziantep'te ortalama gündüz sıcaklıkları 23.9°C, gece sıcaklıkları ise 16.5°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı 7 mm civarında. Nem oranı %40'tır.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye kullanmak faydalı olur. Sıcak günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir. Bol su içmek, sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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