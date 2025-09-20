HABER

Gaziantep 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu güneşli olacak. İşte detaylar...

Gaziantep'te 20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli olacak. Güneş ışığı bol. Sıcaklık 30°C’ye ulaşacak. Gün içinde sıcaklık 19°C ile 30°C arasında değişecek. Pazar ve Pazartesi günlerinde de benzer hava koşulları bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 30°C arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli kalacak.

Bu dönemde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık yükselebilir. Nem oranının artması da muhtemel. Vatandaşların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanılması önerilmektedir.

Sıcak hava nedeniyle belirli gruplara dikkat edilmelidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar öğle saatlerinde dışarıda kalmamalıdır. Bol su tüketimi vücut dengesini korur. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde kapalı alanlarda kalmak faydalıdır. Şemsiye gibi koruyucu önlemler de alınmalıdır.

Sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle hava durumunu düzenli takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız. Gerekli önlemleri almak sağlığınız açısından önemlidir.

