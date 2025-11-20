HABER

Gaziantep 20 Kasım Perşembe hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 20 Kasım 2025 tarihinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. 21 Kasım Cuma günü parçalı bulutlu hava hakim olacak. Hafta sonu ise hava koşullarının sakinleşeceği, yağışların azalacağı ve sıcaklıkların mevsim normallerine döneceği tahmin ediliyor. Vatandaşlar, yağışlar için şemsiye bulundurmaya ve trafikte dikkatli olmaya teşvik ediliyor. İşte detaylar...

Gaziantep'te 20 Kasım 2025 Perşembe günü, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların gün boyunca çeşitli aralıklarla devam etmesi öngörülüyor. Bu durum, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkileyebilir.

Gelecek günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 21 Kasım Cuma günü parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Aralıklı yağmur ve sağanak yağışların süreceği tahmin edilmektedir. Hafta sonu olan 22 ve 23 Kasım Cumartesi ve Pazar günlerinde ise hava daha sakinleşecek. Yağışların azalması ve sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

Bu dönemde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağışların etkili olacağı öngörülmektedir. Vatandaşların yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları önemlidir. Islanmamak için dikkatli olmak gerekir. Trafikte ise dikkatli olunması gerekiyor. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak önemlidir. Takip mesafesini artırmak da güvenli sürüş için gereklidir.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini hatırlatmak isterim. Güncel hava durumu raporlarını düzenli takip etmek faydalı olacaktır. Böylece planlarınızı en iyi şekilde yapabilir, olası olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
