Gaziantep 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40°C civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 25°C seviyelerinde kalacak. Rüzgar batı yönünden saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %37, akşam %54 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 22 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı 40°C olacak. 23 Ağustos Cumartesi günü 41°C, 24 Ağustos Pazar günü ise 42°C civarına ulaşması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 23-25°C arasında değişecek. Rüzgar batı yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı gündüz %37-39, akşam %50-54 seviyelerinde olacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Yüksek sıcaklıklarda, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su tüketmek önerilmektedir. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havadan olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Evlerde perdeleri kapalı tutarak, fan veya klima kullanarak iç mekanları serin tutmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava dalgasının devam edeceği günlerde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak sağlığı korumak açısından büyük önem taşımaktadır.