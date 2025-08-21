HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'de 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gün içinde en yüksek sıcaklık 40°C olacak. İşte detaylar...

Gaziantep 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Gaziantep'te 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40°C civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 25°C seviyelerinde kalacak. Rüzgar batı yönünden saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %37, akşam %54 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 22 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı 40°C olacak. 23 Ağustos Cumartesi günü 41°C, 24 Ağustos Pazar günü ise 42°C civarına ulaşması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 23-25°C arasında değişecek. Rüzgar batı yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı gündüz %37-39, akşam %50-54 seviyelerinde olacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Yüksek sıcaklıklarda, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su tüketmek önerilmektedir. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havadan olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Evlerde perdeleri kapalı tutarak, fan veya klima kullanarak iç mekanları serin tutmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava dalgasının devam edeceği günlerde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak sağlığı korumak açısından büyük önem taşımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AJet'ten Avrupa'ya uçak bileti müjdesi: 9 euro'ya seyahat fırsatı!AJet'ten Avrupa'ya uçak bileti müjdesi: 9 euro'ya seyahat fırsatı!
Başıboş sokak köpeği talimatı verildi...Başıboş sokak köpeği talimatı verildi...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zincir marketlere Cumhur Reyonu geliyor! 81 ilde geçerli olacak, hepsi maliyetine yakın satılacak

Zincir marketlere Cumhur Reyonu geliyor! 81 ilde geçerli olacak, hepsi maliyetine yakın satılacak

Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi

Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi

TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı

TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

'Babacan yargıç' Frank Caprio hayatını kaybetti

'Babacan yargıç' Frank Caprio hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.