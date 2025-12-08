HABER

Havaların soğumasıyla balık tezgahlarında alışverişler hızlandı

Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar’da da havaların soğumasıyla balık tezgahlarında alışverişler artarken, vatandaşların en fazla tezgahların vazgeçilmezi hamsiye yoğun ilgi gösterdikleri belirtildi.

Şuhut ilçesinde bulunan kapalı pazar yerindeki balık pazarında hamsi bereketi yaşanıyor. Tezgâhlarda yerini alan taze hamsi balığı, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken fiyatlar ise 150 TL ile 300 TL arasında değişiyor.

Havaların soğumasıyla birlikte balık çeşitlerinin arttığını belirten balık satıcıları, özellikle Karadeniz’den gelen hamsinin Şuhut halkı tarafından büyük rağbet gördüğünü ifade etti. Satıcılar, hamsinin hem lezzetli hem de yüksek besin değerine sahip olduğuna dikkat çekerek vatandaşlara balık tüketimini artırma çağrısında bulundu.

Şuhut kapalı pazar yerinde haftanın belirli günlerinde taze balık satışının devam edeceği, özellikle hafta sonlarında yoğun talep nedeniyle hamsinin kısa sürede tükendiği bildirildi.Kaynak: İHA

