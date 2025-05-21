Gaziantep 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların 17°C ile 30°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %19 civarında. Rüzgar güneydoğudan, saatte 3.2 km hızında esecek. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 22 Mayıs Perşembe günü sıcaklıkların 19°C ile 34°C arasında, 23 Mayıs Cuma günü 21°C ile 36°C arasında ve 24 Mayıs Cumartesi günü 22°C ile 36°C arasında olması öngörülüyor. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Nem oranı %40 ile %45 arasında değişecek.

Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde havanın yüksek olacağını gösteriyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka veya şemsiye kullanmaları, bol su tüketmeleri ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri önerilir. Uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaçınmak da faydalıdır. Gerektiğinde serin alanlarda dinlenmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemler önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar, aşırı sıcaklardan korunmalı. Gerektiğinde tıbbi yardım almaları da önem taşır. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş koruyucu ürünlerin kullanılması, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılması sağlık açısından faydalıdır.