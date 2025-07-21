Gaziantep 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep, 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü sıcak ve güneşli bir hava ile karşılaşacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 37°C civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 24°C seviyelerine düşecek. Rüzgar batı yönünden saatte 25 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %32, gece ise %66 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 22 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 41°C seviyelerine ulaşacak. Gece sıcaklıkları 24°C ile 28°C arasında değişecek. Rüzgar batı yönünden saatte 23-25 km hızla esecek.

Sıcak hava koşulları, açık alanda çalışanlar ve kronik hastalığı olanlar için risk oluşturabilir. Gün ortasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalınmamalı. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Aşırı sıcakların vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmek önemlidir.

Gaziantep'te Temmuz ayı genellikle sıcak ve kuru geçer. Ortalama gündüz sıcaklıkları 35-36°C, gece sıcaklıkları ise 19-20°C civarındadır. Nem oranı %37 civarındadır ve yağış miktarı yılda sadece 1 mm'dir.

Bu nedenle, Gaziantep'te Temmuz ayında sıcak hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu bu dönemde, açık alanda çalışanların ve kronik hastalığı olanların dikkatli olmaları gerekmektedir. Gün ortasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalı, bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Aşırı sıcakların vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır ve gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirilmelidir.