HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep, 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü sıcak ve güneşli bir hava ile karşılaşacak.

Gaziantep 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Gaziantep, 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü sıcak ve güneşli bir hava ile karşılaşacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 37°C civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 24°C seviyelerine düşecek. Rüzgar batı yönünden saatte 25 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %32, gece ise %66 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 22 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 41°C seviyelerine ulaşacak. Gece sıcaklıkları 24°C ile 28°C arasında değişecek. Rüzgar batı yönünden saatte 23-25 km hızla esecek.

Sıcak hava koşulları, açık alanda çalışanlar ve kronik hastalığı olanlar için risk oluşturabilir. Gün ortasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalınmamalı. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Aşırı sıcakların vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmek önemlidir.

Gaziantep'te Temmuz ayı genellikle sıcak ve kuru geçer. Ortalama gündüz sıcaklıkları 35-36°C, gece sıcaklıkları ise 19-20°C civarındadır. Nem oranı %37 civarındadır ve yağış miktarı yılda sadece 1 mm'dir.

Bu nedenle, Gaziantep'te Temmuz ayında sıcak hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu bu dönemde, açık alanda çalışanların ve kronik hastalığı olanların dikkatli olmaları gerekmektedir. Gün ortasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalı, bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Aşırı sıcakların vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır ve gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkunç olay: MR cihazı adamı yuttu!Korkunç olay: MR cihazı adamı yuttu!
Tatile girdi! Yan yana dizilip fotoğraf çekildiler...Tatile girdi! Yan yana dizilip fotoğraf çekildiler...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Fiyatına 1 milyon TL zam gelecek' Yeni ÖTV ile fiyatı artacak araçlar

'Fiyatına 1 milyon TL zam gelecek' Yeni ÖTV ile fiyatı artacak araçlar

Serdar Ortaç'tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı

Serdar Ortaç'tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı

Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi

Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi

Borsa, kripto, yatırım... 11 ilde dev operasyon!

Borsa, kripto, yatırım... 11 ilde dev operasyon!

Türkiye plajlarında da görülüyor! Uzmanlardan 'Vibrio' uyarısı

Türkiye plajlarında da görülüyor! Uzmanlardan 'Vibrio' uyarısı

Bir aylık husumet 3 can aldı! İki kardeş ve babaanneleri bıçaklandı: Yakınları sinir krizi geçirdi

Bir aylık husumet 3 can aldı! İki kardeş ve babaanneleri bıçaklandı: Yakınları sinir krizi geçirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.