HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 22 Eylül Pazartesi hava durumu güneşli ve açık olacak. İşte detaylar...

Gaziantep 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 22 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 30°C bekleniyor. Gece en düşük sıcaklık ise 13°C civarında seyredecek. Nem oranı yüzde 59. Rüzgar hızı 7.8 km/h. Basınç seviyesi 940.1 mb olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 06:30. Gün batımı ise 18:43'te gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 23 Eylül Salı günü sıcaklık 32°C'ye yükselebilir. 24 Eylül Çarşamba günü ise sıcaklığın 34°C'ye çıkması bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalıdır. Ayrıca, bol su tüketimi önerilir. Hafif, terletmeyen kıyafetlerin tercih edilmesi vücut ısısının dengede tutulmasına katkı sağlar. Sıcak saatlerde kapalı ve serin ortamlarda bulunmak da iyi bir seçenektir.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olacak. Bu dönemde kat kat giyinmek önemlidir. Gerektiğinde üzerinizi değiştirmek, ani sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Hava koşullarına uygun planlar yaparak, açık hava etkinliklerini daha serin saatlere denk getirmek de konfor sağlar. Bu sayede daha rahat bir gün geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Venezuela'da ABD'ye karşı savaş hazırlığı! Ordu sokaklara indiVenezuela'da ABD'ye karşı savaş hazırlığı! Ordu sokaklara indi
Şehit ailesini dolandırmışlardı... Böyle getirildiler!Şehit ailesini dolandırmışlardı... Böyle getirildiler!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.