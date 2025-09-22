Gaziantep 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 22 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 30°C bekleniyor. Gece en düşük sıcaklık ise 13°C civarında seyredecek. Nem oranı yüzde 59. Rüzgar hızı 7.8 km/h. Basınç seviyesi 940.1 mb olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 06:30. Gün batımı ise 18:43'te gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 23 Eylül Salı günü sıcaklık 32°C'ye yükselebilir. 24 Eylül Çarşamba günü ise sıcaklığın 34°C'ye çıkması bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalıdır. Ayrıca, bol su tüketimi önerilir. Hafif, terletmeyen kıyafetlerin tercih edilmesi vücut ısısının dengede tutulmasına katkı sağlar. Sıcak saatlerde kapalı ve serin ortamlarda bulunmak da iyi bir seçenektir.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olacak. Bu dönemde kat kat giyinmek önemlidir. Gerektiğinde üzerinizi değiştirmek, ani sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Hava koşullarına uygun planlar yaparak, açık hava etkinliklerini daha serin saatlere denk getirmek de konfor sağlar. Bu sayede daha rahat bir gün geçirebilirsiniz.