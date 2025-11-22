Gaziantep 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 24°C civarında olacaktır. Gece sıcaklıkları ise 7°C'ye kadar düşecek. Rüzgarlar hafif eserek kuzeybatı yönünden gelecektir. Hafta boyunca hava sıcaklıklarının 20–24°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu değerler mevsim normallerine yakın bir seyir izleyecektir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farkları belirgin olacak. Bu nedenle, vatandaşların kat kat giyinmesi önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir.

Hafta sonu hava genellikle açık ve ılıman olacaktır. Pazar günü sıcaklıklar 24°C'ye kadar yükselebilir. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Pazartesi ve Salı günleri hava biraz daha bulutlanacaktır. Sıcaklık 21°C civarında seyredecektir. Salı günü yer yer sağanak yağışların görülmesi muhtemeldir. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

Hava koşullarına bağlı olarak, özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Sıcaklık farklarına karşı dikkat edilmesi, ani hastalıklardan korunmak için önemlidir. Salı günü beklenen yağışlar nedeniyle uygun kıyafet bulundurmak da önemlidir. Genel olarak, hafta boyunca hava koşulları ılıman ve açıktır. Bu durum açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam yaratmaktadır.