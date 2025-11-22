HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve ılımandır. Gün içinde sıcaklık 24°C civarına yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 7°C'ye kadar düşecektir. Hafta boyunca hava sıcaklıkları 20–24°C arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunması gerekecek. Pazar günü açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlanacak. Şemsiye bulundurmak, Salı günü beklenen yağmura karşı faydalı olacaktır.

Gaziantep 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Gaziantep'te 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 24°C civarında olacaktır. Gece sıcaklıkları ise 7°C'ye kadar düşecek. Rüzgarlar hafif eserek kuzeybatı yönünden gelecektir. Hafta boyunca hava sıcaklıklarının 20–24°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu değerler mevsim normallerine yakın bir seyir izleyecektir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farkları belirgin olacak. Bu nedenle, vatandaşların kat kat giyinmesi önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir.

Hafta sonu hava genellikle açık ve ılıman olacaktır. Pazar günü sıcaklıklar 24°C'ye kadar yükselebilir. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Pazartesi ve Salı günleri hava biraz daha bulutlanacaktır. Sıcaklık 21°C civarında seyredecektir. Salı günü yer yer sağanak yağışların görülmesi muhtemeldir. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

Hava koşullarına bağlı olarak, özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Sıcaklık farklarına karşı dikkat edilmesi, ani hastalıklardan korunmak için önemlidir. Salı günü beklenen yağışlar nedeniyle uygun kıyafet bulundurmak da önemlidir. Genel olarak, hafta boyunca hava koşulları ılıman ve açıktır. Bu durum açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam yaratmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gribi atlattınız mı? Asıl tehlike şimdi başlıyorGribi atlattınız mı? Asıl tehlike şimdi başlıyor
Uzun namlulu silahla birini öldürdü! Nefes kesen kovalamacaUzun namlulu silahla birini öldürdü! Nefes kesen kovalamaca

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.