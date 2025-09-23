Gaziantep 23 Eylül Salı hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıkların 14°C'ye kadar düşmesi tahmin ediliyor. Bu, gün boyunca sıcak bir hava olacağını, akşamları ise serin bir havanın hakim olacağını gösteriyor.

24 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 34°C'ye yükselecek. 25 Eylül Perşembe günü ise sıcaklık 33°C civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir.

Sıcak günlerde vatandaşların dışarı çıkmamaları öneriliyor. Güneşin dik olduğu saatlerde serin ortamlarda kalmaları en iyisi olacaktır. Bol su tüketmek ve açık renkli, hafif kıyafetler giymek vücut ısısını dengede tutar. Sıcak hava dalgası tarım faaliyetlerini etkileyebilir. Bu nedenle çiftçilerin sulama saatlerini sabah erken veya akşam geç saatlere göre ayarlamaları iyi olacaktır. Kronik rahatsızlığı olan kişilerin serin ortamlarda bulunması sağlık açısından önem taşır.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te sıcak hava koşulları devam edecek. Vatandaşların bu sıcak hava dalgasının olumsuz etkilerinden korunmak için önlem almaları önemlidir. Sağlıklarına dikkat etmeleri gereken bir döneme giriyorlar.