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Gaziantep 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 25 Nisan 2025 Cuma günü hava durumu rüzgarlı olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 23°C, gece en düşük sıcaklık 8°C civarında olacak. Rüzgarlı hava, açık alanlarda zaman geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Gaziantep 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

26 Nisan Cumartesi günü hava kısmen güneşli, 27 Nisan Pazar günü artan bulutlarla birlikte daha sıcak geçecek. 28 Nisan Pazartesi günü kısmen güneşli, 29 Nisan Salı günü bulutlu ve güneşli aralıklı, 30 Nisan Çarşamba günü ise çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar bu günlerde 26 Nisan'da 22°C, 27 Nisan'da 25°C, 28 Nisan'da 27°C, 29 Nisan'da 28°C ve 30 Nisan'da 27°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda vakit geçenlerin, rüzgarın etkisinden korunmak için uygun kıyafetler giymeleri ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Sıcaklıkların artacağı günlerde ise güneş ışınlarından korunmak amacıyla şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmaları önerilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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