Gaziantep 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 26 Ekim 2025 tarihinde hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklığının 24°C civarında, akşam ise 18°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan 4 km/saat hızla esecek. 27 Ekim ve 28 Ekim tarihlerinde benzer hava koşulları sürecek. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunulacak. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde koruyucu ürün kullanmak önemli.

Gaziantep'te 26 Ekim 2025 Pazar günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 24°C civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 18°C seviyelerine düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan 4 km/saat hızla esecek. Nem oranı ise %56 civarında olacak.

27 Ekim Pazartesi güneşli bir havanın devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklık 26°C, gece ise 16°C civarına ulaşacak. Rüzgar batı yönünden 4 km/saat hızla esecek. Nem oranı %41 civarında tahmin ediliyor.

28 Ekim Salı için benzer bir hava durumu ön görülüyor. Gündüz sıcaklık 26°C, gece sıcaklığı ise 13°C olacak. Rüzgar kuzeyden 3 km/saat hızla esecek. Nem oranı %43 civarında olması bekleniyor.

Bu dönem hava koşulları genelde açık ve güneşli. Dış mekan etkinlikleri için uygun ortam sunacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle hafif üst giyim tercih etmek faydalı olacak. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca, bol su tüketmek sağlığınızı korumada etkili olur.

Rüzgar hızları düşük kalacak. Açık hava etkinlikleri için olumsuz etki yaratmayacak. Rüzgar yönü ve hızı hakkında bilgi sahibi olmak, etkinliklerde hazırlıklı olmanızı sağlar. Nem oranı %41 ile %56 arasında değişecek. Hava kalitesi genelde iyi olacak. Yüksek nem saatlerinde nefes alabilir kıyafetler tercih edilmesi önerilir.

Gaziantep'teki hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Sabah ve akşam saatlerindeki sıcaklık düşüşleri göz önünde bulundurulmalı. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerdeki sıcaklık artışları dikkate alınmalı. Nem oranlarındaki değişiklikler göz önünde bulundurularak uygun giyimle bu günlerin tadını çıkarabilirsiniz.

