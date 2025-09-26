Gaziantep 26 Eylül Cuma hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 26 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu bol güneş ışığı ile yüksek sıcaklıklarla karakterize edilecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 16°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken seviyelerdedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 27 Eylül Cumartesi günü hava sıcaklığı 31°C olacak. 28 Eylül Pazar günü de 31°C tahmin ediliyor. 29 Eylül Pazartesi günü 30°C ve 30 Eylül Salı günü 29°C civarında olacağı düşünülüyor. Bu durum, sıcak ve güneşli günlerin süreceğini gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek gerekiyor. Bol su tüketmek sağlıklı kalmak için önemli. Hafif, açık renkli giysiler de tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, yani 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır.