Gaziantep 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 23°C civarında seyredecek. 27 Nisan Pazar günü hava çok bulutlu. Sıcaklık 26°C'ye kadar çıkacak. 28 Nisan Pazartesi günü puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 28°C'ye ulaşacak. 29 Nisan Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 27°C civarında olacak. 30 Nisan Çarşamba günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 27°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Gaziantep'te Nisan ayında ortalama sıcaklık 13.3°C. En düşük sıcaklık 7.1°C, en yüksek sıcaklık ise 19.3°C civarındadır. Özellikle 28 Nisan Pazartesi günü 28°C'ye ulaşacak sıcaklıklar, yaz aylarına yaklaşırken sıcaklıkların artmaya başladığını gösteriyor.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneş ışınlarının daha güçlü olacağı bekleniyor. Nem oranının da artacağı öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmak için önlem alması önemlidir. Sıcak hava koşullarına bağlı olarak su tüketiminin artırılması öneriliyor. Aşırı sıcaklardan korunmak için serin ortamlarda vakit geçirilmesi de önerilmektedir.