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Gaziantep 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 27 Nisan 2025 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 26°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10°C'ye düşecektir. Bu sıcaklıklar, Nisan ayının sonlarına doğru Gaziantep için tipik değerlerdir.

Gaziantep 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 28 Nisan Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 28°C ile 14°C arasında değişecektir. 29 Nisan Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Bu günlerde sıcaklıklar 27°C ile 13°C arasında seyredecektir. Bu dönemde yağış beklenmemektedir.

Gaziantep'te Nisan ayı genellikle 15.5°C ortalama sıcaklıkla geçmektedir. Bu ayda en düşük sıcaklık 9.4°C, en yüksek sıcaklık ise 21.5°C olarak kaydedilmektedir. Yağış miktarı ortalama 45 mm'dir. Nem oranı ise %51 civarındadır. Bu veriler, Nisan ayının sonlarına doğru hava koşullarının genellikle ılıman ve kuru olduğunu göstermektedir.

Bu dönemde hava koşullarının ılıman ve kuru olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüzleri sıcaklıklar yükselirken, akşamları serinlik artabilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde üzerinizi değiştirebileceğiniz bir giysi bulundurmak faydalıdır. Güneş ışınlarının etkisiyle cilt koruması yapmak ve bol su içmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

Gaziantep'te 27 Nisan 2025 Pazar günü ve takip eden günlerde hava koşulları ılıman ve kuru olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygundur. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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