Gaziantep 28 Kasım Cuma hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu sabah 13°C, gece ise 3°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 4°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %71. Rüzgar hızı 9 km/saat, kuzeydoğudan esecek. Basınç değeri ise 903 hPa olarak ölçülüyor.

29 Kasım Cumartesi günü hava durumu sabah 12°C, gece 4°C civarında gerçekleşecek. Hissedilen sıcaklık yine 4°C olacak. Nem oranı %72. Rüzgar hızı 10 km/saat, güneydoğu yönünden esecek. Basınç değeri 903 hPa olarak belirlenmiştir.

30 Kasım Pazar günü hava durumu sabah 12°C, gece 3°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 4°C olarak öngörülüyor. Nem oranı %74. Rüzgar hızı 10 km/saat, güneydoğu yönünden esecek. Basınç değeri 902 hPa olarak ölçülmüştür.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüz 15-17°C, gece 3-4°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %70-75 arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar hızı ise 9-10 km/saat civarında olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olacağını düşünmeliyiz. Kalın giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Gerekirse şemsiye veya yağmurluk bulundurmalısınız. Hava koşullarına uygun giyinerek konforlu bir hafta geçirebilirsiniz.