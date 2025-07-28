Gaziantep 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 28 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 40°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 26°C seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 29 Temmuz Salı günü sıcaklık 39°C, 30 Temmuz Çarşamba günü 38°C ve 31 Temmuz Perşembe günü de 38°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde aşırı sıcaklar vücutta olumsuz etkiler yaratabilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, özellikle 11:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek, vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısının dengelenmesine katkı sağlar. Serin ortamlarda vakit geçirmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak da sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler, sıcak çarpmasına karşı daha dikkatli olmalıdır.

Ayrıca, aşırı sıcakların orman yangınları riskini artırabileceğini unutmamak gerekir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınmak yangın riskini azaltır. Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde, açık hava etkinliklerini sınırlamak ve serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığınızı korumaya destek olur.