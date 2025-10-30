Gaziantep 30 Ekim Perşembe hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 30 Ekim 2025 Perşembe günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Öğle saatlerinde sıcaklıklar artacak. Güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 31 Ekim Cuma, 1 Kasım Cumartesi ve 2 Kasım Pazar günlerinde açık ve güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıkların 25-27°C aralığında seyretmesi öngörülüyor.

Bu dönemde öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Uygun koruyucu önlemler almak gerekmektedir. Günlük aktivitelerinizi planlarken dikkatli olun. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterin. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi koruyun. Yazın tadını çıkarırken sağlığınızı da koruyabilirsiniz.