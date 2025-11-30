Gaziantep 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 30 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 16°C, gece ise en düşük sıcaklık 3°C civarında seyredecek. Nem oranı %75 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 6 km/saat bekleniyor. Gün doğumu saati 07:26, gün batımı saati 17:17 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha sakin olacak. 1 Aralık Pazartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 3°C arasında değişecek. 2 Aralık Salı günü de benzer şekilde güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 17°C ile 3°C arasında olacak. 3 Aralık Çarşamba günü ise kısmen güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar 17°C ile 5°C arasında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşebileceğini unutmamalıyız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak için uygun giysiler seçilmelidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Güneşli havalarda güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Hava koşullarına uygun giyinerek bu dönemi daha rahat geçirebilirsiniz.