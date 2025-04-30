Gaziantep 30 Nisan Çarşamba hava durumu! Bugün Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 27°C civarında, gece ise 17°C civarında olması beklenmektedir. Bu sıcaklıklar, Nisan ayı ortalama değerleriyle uyumludur. Nisan ayında ortalama sıcaklık 13.3°C, en yüksek sıcaklık ise 19.3°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. 1 Mayıs Perşembe günü, bulutların arasından ara ara güneş ışığı geçmesi öngörülmektedir. Hava sıcaklığının 24°C civarında olması tahmin edilmektedir. 2 Mayıs Cuma günü, yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi beklenmektedir. Bu nedenle, hava sıcaklığının 24°C civarında, gece ise 9°C civarında olması öngörülmektedir. 3 Mayıs Cumartesi günü, kısmen güneşli bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklıklarının 24°C, gece ise 10°C civarında olması tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 2 Mayıs Cuma günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, ani su baskınlarına ve trafik aksaklıklarına yol açabilir. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu yakından takip etmek gereklidir. Ayrıca, yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak ve sürüş sırasında dikkatli olmak faydalı olacaktır.

Gaziantep'in iklimi, Nisan ayı itibarıyla ılıman ve genellikle kuru bir dönemden geçmektedir. Mayıs ayına girerken yağış miktarında artış gözlemlenmektedir. Mayıs ayında ortalama yağış miktarı 31 mm olarak kaydedilmektedir. Bu nedenle, hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak günlük yaşamı daha konforlu hale getirecektir.