Gaziantep 31 Ekim Cuma hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde 17°C olacak. Gündüz sıcaklık 23°C civarında, akşam ise 17°C beklenmektedir. Gün genel olarak sıcak ve bulutlu geçecektir. Nem oranı %66 olacaktır. Rüzgar hızı sabah saatlerinde 5 km/s, gündüz 13 km/s, akşam 8 km/s ve gece 4 km/s olarak tahmin edilmektedir. Basınç değerleri sabah 977 hPa, gündüz 974 hPa, akşam 977 hPa ve gece 977 hPa seviyelerinde öngörülmektedir.

1 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklığının sabah 19°C olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 7°C civarında olacak. 2 Kasım Pazar günü sabah 18°C, gece 8°C tahmin edilmektedir. 3 Kasım Pazartesi günü hava sıcaklığı sabah 19°C, gece 7°C olacak. Bu dönemde hava sıcak ve bulutlu kalacaktır. Nem oranı %60 civarında seyredecek. Rüzgar hızı gündüz saatlerinde 10 km/s olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. Bu nedenle bol su içmek vücudunuzu nemli tutmanıza yardımcı olacaktır. Gündüz rüzgar hızı 10 km/s seviyelerinde olacaktır. Hafif rüzgarlar hissedilebilir. Açık hava etkinlikleri planlarken rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalısınız.