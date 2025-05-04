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Gaziantep 4 Mayıs Pazar hava durumu: Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep 4 Mayıs Pazar hava durumu merak edildi. Bugün Gaziantep'te hava durumu güneşli olacak.

Gaziantep 4 Mayıs Pazar hava durumu: Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Gaziantep'te 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte güneşli olacak. Sıcaklık 26°C'ye kadar yükselecek. 5 Mayıs Pazartesi günü, yüksek bulutlar arasında güneş görünecek. Bu günde hava sıcaklığının 25°C civarında olması bekleniyor. 6 Mayıs Salı günü, bol güneş ışığı altında sıcaklık 27°C'ye kadar yükselecek.

Mayıs ayı boyunca Gaziantep'te ortalama sıcaklıklar 18°C ile 25°C arasında değişiyor. Bu dönemde yağış miktarı da artacak. Mayıs ayında toplam 31 mm yağış bekleniyor.

Hava koşullarına göre, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde yağış ihtimali düşük. Ancak 4 Mayıs'ta hafif yağmur bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Yağmur ihtimaline karşı yanınızda şemsiye bulundurmak da iyi bir fikir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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