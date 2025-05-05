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Gaziantep 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep 5 Mayıs Pazartesi hava durumu merak edildi. Gaziantep'te hava durumu günün ilk saatlerinde bulutlu ve güneşli başlayacak.

Gaziantep 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gaziantep'te 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, günün ilk saatlerinde bulutlu ve güneşli başlayacak. Öğleden sonra hava bulutlanacak. Yer yer hafif yağmurlar görülebilir. Gündüz en yüksek sıcaklık 25°C, gece ise en düşük sıcaklık 14°C civarında olacak.

6 Mayıs Salı günü, bol güneş ışığı altında hava sıcaklıkları 27°C'ye kadar yükselecek. 7 Mayıs Çarşamba günü, puslu güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 29°C'ye ulaşacak. 8 Mayıs Perşembe günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 31°C'ye kadar çıkacak.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları daha yoğun olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin güneş koruyucu ürünler kullanması önerilir. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi önemlidir. Bol su tüketilmesi ve güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölgede kalınması tavsiye edilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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