Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nde encümen ve komisyon üyeleri belirlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı Nisan Ayı Dönemi Birinci Birleşimi, Başkanvekili Halil Uğur başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, görev süresi dolan encümen ve komisyon üyeleri için yeni seçimler yapıldı.

Gizli oylama ile yapılan encümen seçimi sonucunda Halil Uğur, Sait Şahin, Orhan Yılmaz, Hasan Şencan ve İbrahim Halil Aslan, encümen üyeleri olarak belirlendi. Toplantıda ayrıca, yaz sezonuna yönelik hazırlıklar kapsamında İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanı Cafer Yılmaz bir sunum yaparak itfaiye teşkilatının mevcut durumu, müdahale edilen olaylar ve afetlere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

KOMİSYONLARDA YENİ GÖREVLENDİRMELER

Yapılan seçimler sonucunda 1 yıl süreyle görev yapacak komisyon üyeleri şu şekilde belirlendi: Plan ve Bütçe Komisyonu: Hakan Aslansoy, Sait Şahin, Mustafa Durmuş, Mehmet Açıkgöz, Nizamettin Özseven, Yakup Aslan, Yılmaz Güler, Salim Uğur, Atilla Sarıkaya. İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Halil Uğur, Cuma Güzel, Mehmet Yıldırır, Mehmet Okutan, Mehmet Sucu, Fadime Sayın, Ural Yıldırım, Mehmet Özdemir, Bekir Öztekin. Ulaşım Komisyonu: Mehmet Özçelik, Halil Uğur, Ahmet Kılıç, Mustafa Durmuş, Tanju Bayındırlı, Uğur Acıoğlu, Mehmet Baştemur, Cuma Kaymakçı, Atilla Sarıkaya. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Mehmet Okutan, Sait Şahin, Abdülkadir Sökücü, Mehmet Erim Arıkan, Halil Kayan, Yakup Aslan, Hasan Şencan, Cuma Kaymakçı, Mehmet Güzel. Hukuk Komisyonu: Mehmet Okutan, Mehmet Hamzaoğlu, Mustafa Durmuş, Mehmet Erim Arıkan, Tanju Bayındırlı, Nizamettin Özseven, Uğur Acıoğlu, Celalettin Terlemez, İbrahim Halil Arslan. Çevre ve Sağlık Komisyonu: Hakan Aslansoy, Mehmet Çelik, Mehmet Özçelik, Sadin Kelek, Yakup Aslan, Mehmet Baştemur, Yılmaz Güler, Mehmet Salim Uğur, Mehmet Ateş. Tarife Komisyonu: Ali Göl, Abdulkadir Sökücü, Mehmet Açıkgöz, Ahmet Kılıç, Mehmet Baştemur, Hasan Şencan, Yılmaz Güler, Abbas Coşkun, Mehmet Güzel. Turizm ve Estetik Komisyonu: Abdulkadir Sökücü, Ali Göl, Murat Özgüler, Sadin Kelek, Uğur Acıoğlu, Ural Yıldırım, Mehmet Sucu, Celalettin Terlemez, Mehmet Ateş. Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Mustafa Durmuş, Mehmet Erim Arıkan, Mehmet Açıkgöz, Fadime Sayın, Halil Kayan, Mehmet Salim Uğur, Mehmet Güzel. Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu: Sait Şahin, Mehmet Özçelik, Ali Göl, Ahmet Kılıç, Fadime Sayın, Talip Yılmaz, Halil Kayan, Salim Uğur, Yusuf Bülbül. Deprem ve Doğal Afet Komisyonu: Abdulkadir Sökücü, Mehmet Açıkgöz, Ali Göl, Mehmet Okutan, Yılmaz Güler, Uğur Acıoğlu, Talip Yılmaz, Abbas Coşkun, Yusuf Bülbül.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır